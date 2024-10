Gianfranco Zola ha partecipato come ospite all’ormai consueto “Festival dello Sport” di Trento. Una chiacchierata simpatica con la presentatrice e la condivisione di qualche aneddoto.

In particolare, ad un certo punto gli è stato chiesto quale sia stata la stagione da giocatore che più lo ha colpito, sul profilo umano. Da Zola è arrivata una risposta senza esitazioni e attraverso cui ha mostrato ancora una volta il suo grande amore per il Cagliari:

“Se devo essere sincero, se mi chiedi un campionato in cui sono stato veramente fiero e orgoglioso di me io ti dico quell’anno la, il primo della Serie B. Un anno che non cambierei con niente. Perché l’andare a Tempio a giocare con la gente contenta, mi emoziona solo a pensarci. Come ho detto prima, non è stato solo per la mia professione, ma è stato per l’anima“.

Si parla ovviamente del 2003, anno in cui il Cagliari riuscì poi a conquistare la promozione in Serie A. Le prime 9 gare casalinghe di quel campionato infatti i rossoblù le giocarono a Tempio, per via dei lavori per il rifacimento del manto erboso del Sant’Elia.

