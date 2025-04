Cagliari-Fiorentina 1-2, le pagelle: Piccoli illude, Zortea pasticcia due volte

Il Cagliari condannato dagli episodi nella sconfitta per 2-1 contro la Fiorentina. Rossoblù che partono bene, ma poi subiscono la maggior qualità viola e con due affondi riescono a portare a casa l’intera posta. Le nostre pagelle:

Caprile 6: Attento in diverse circostanze, i gol subiti arrivano entrambi da traiettorie non forti ma velenosissime.

Mina 6: La sua gara dura meno di un tempo per un problema muscolare, peccato. (40′ Palomino 6: Buona gara in generale, l’unica volta che non ha Beltran arriva il gol).

Luperto 6: Grande salvataggio nel primo tempo su un cross basso che attendeva solo Gudmundsson. Buona guardia per il resto della gara.

Zappa 5,5: Attirato fuori posizione da Gudmundsson lascia campo aperto a Gosens per l’1-1.

Prati 6: Un salvataggio su un tiro a porta vuota nel primo tempo, ma anche bravo a dettare i tempi a centrocampo. (67′ Makoumbou 5,5: Si limita all’ordinaria amministrazione, ma con la squadra sotto di un gol serviva più cattiveria).

Adopo 6: Buona carica agonistica, anche se nella ripresa si spegne un po’. (67′ Marin 5,5: Ingresso combattivo, ma poco concreto).

Zortea 4,5: Gosens lo brucia in occasione dell’1-1 dove non riesce a seguirlo lasciandogli il tiro. Nella ripresa Beltran gli stacca in testa per il 2-1 e lui non fa nulla per impedirglielo. (67′ Coman 5,5: Timidi tentativi di puntare l’uomo, mai riusciti).

Luvumbo 6: Il gol nasce da una sua iniziativa, poi rischia di procurarsi anche un rigore controverso su cui interviene il Var. Nel secondo tempo è più ingessato, merito della Fiorentina che gli prende le misure.

Viola 5,5: Impreciso sui corner come non siamo soliti vederlo, poche idee anche tra le linee. (58′ Gaetano 5,5: La Fiorentina lo ingabbia proprio come con Viola, il cambio ruolo su ruolo non porta miglioramenti).

Piccoli 6,5: Grande sostanza al servizio della squadra, con un gol da vero rapace d’area. Lotta parecchio anche in mezzo al campo e il giallo rimediato gli costa la prossima gara contro il Verona.

Nicola 6: Ottima partenza e vantaggio iniziale meritato. Nella ripresa però la squadra cala vistosamente e i cambi non aiutano ad alzare il ritmo. In generale però il Cagliari è ordinato e subisce gol solo su errori individuali, mentre sul piano del gioco non soccombe a una squadra difficile come la Fiorentina. Sconfitta decisamente immeritata.

