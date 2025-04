Cagliari-Fiorentina, Nicola: “Fatta una gran partita, posso dire poco ai ragazzi”

Il tecnico rossoblù Davide Nicola incassa la sconfitta per 2-1 contro la Fiorentina, ma dalla sala stampa dell’Unipol DOmus dopo la gara si dice soddisfatto della prova del suo Cagliari.

“Il Cagliari ha fatto una grande partita al cospetto di una Fiorentina che ha valori importanti, che nelle ultime sei partite non ha subito gol in quattro” dice il tecnico. “Era difficile reggere i ritmi del primo tempo tempo, per tutti. Nella ripresa ci abbiamo comunque provato a vincerla, pur in una gara spezzettata e nervosa, ma si è visto un gran bel Cagliari anche oggi“.

Intanto però il divario con il terzultimo posto si è accorciato a 5 punti e il Parma, che a sorpresa ha battuto la Juventus, ha addirittura scavalcato i sardi. “Noi non facciamo calcoli e non guardiamo altrove” commenta Nicola. “Ogni gara pesa molto e deve portarci più vicini all’obiettivo. Oggi obiettivamente non raccogliamo per quanto fatto in campo, bisogna migliorare nel capitalizzare quanto prodotto, però oggi posso dire poco ai ragazzi. Sappiamo di avere trovato una grande squadra”.

