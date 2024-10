Scatta la tolleranza zero per i parcheggi alla Marina. Da tempo i residenti lamentano la presenza di veicoli non autorizzati negli stalli a loro riservati, ma negli ultimi giorni qualcosa sembra essersi mosso.

Stanotte in via Porcile, intorno all’1.30, gli agenti della polizia municipale hanno usato il pugno duro. “Hanno fatto letteralmente una strage” si legge in un post del gruppo social Apriamo le finestre alla Marina. “Di questo passo il parcheggio per i non residenti sta diventando un vero lusso! 99,50 euro e c’è chi la già presa 3 volte in una settimana“.

Ma i residenti gongolano. “Se lo facessero regolarmente sarebbe effettivamente un serio deterrente” il commento a un altro post di pochi giorni fa, successivo a un altro duro intervento dei vigili. “Finalmente. Se lo facessero ogni notte, la sera potremmo rientrare da lavoro con qualche speranza in più di trovare un posto di diritto per noi che abbiamo il pass”.

