I militari della Stazione Carabinieri di Lunamatrona hanno deferito in stato di libertà un pensionato di 77 anni, già noto alle forze dell’ordine e residente a Ussaramanna, con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, porto abusivo di arma e rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sull’alcolemia.

Gli eventi che hanno portato alla denuncia sono iniziati quando l’uomo, alla guida di una Opel Zafira, non si è fermato all’alt intimato dai militari lungo via Marmilla. I Carabinieri hanno quindi avviato un inseguimento che si è protratto fino alla località “Ussaredda”, nell’agro del comune di Ussaramanna, dove il veicolo è stato infine intercettato e bloccato. Fortunatamente, l’inseguimento non ha causato danni ad altri utenti della strada.

Una volta fermato, l’atteggiamento nervoso e scomposto dell’uomo ha portato i Carabinieri a sospettare che la ragione della sua fuga fosse legata a un elevato tasso alcolemico. Di fronte ai sospetti dei militari, il pensionato ha rifiutato di sottoporsi al test dell’etilometro, un rifiuto che ha avuto come conseguenze immediate il ritiro della patente di guida e il sequestro del veicolo ai fini della successiva confisca. Tuttavia, le sorprese non si sono fermate qui.

Nel corso della perquisizione, effettuata per motivi di sicurezza, i militari hanno rinvenuto un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di circa 22 cm, che l’uomo portava con sé senza alcuna giustificazione. Tale ritrovamento ha aggiunto alla lista delle accuse il porto abusivo di arma. Il coltello è stato immediatamente sequestrato, e le autorità hanno proceduto a formalizzare la denuncia contro il 77enne.

