Il giudice del Lavoro del tribunale di Nuoro ha riconosciuto l’invalidità sul lavoro per un ex operaio originario di Orgosolo che ha lavorato dal 1974 al 2015 nello stabilimento industriale di Ottana.

L’uomo era stato collocato in mobilità, maturando poi i requisiti del pensionamento. È morto lo scorso febbraio.

“Riconoscendo la malattia professionale, negata in via amministrativa nel 2016 dall’Inail, il giudice ha in sostanza sancito il principio che benzene, nafta e trielina, sostanze maneggiate in servizio, sono tra i principali agenti causali del diagnosticato linfoma di non Hodgkin follicolare e deficit ostruttivo polmonare da iniziale asbestosi”, fa sapere l’Anmil associazione invalidi e mutilati sul lavoro di Nuoro.

