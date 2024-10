27 multe sono state comminate nei confronti di proprietari di camper e caravan sorpresi a sostare in zone vietate, soprattutto nella pineta e sulle sabbie, in località Punta Trettu a San Giovani Suergiu.

Le sanzioni sono state emesse dal Corpo forestale di Iglesias.

“Il fenomeno del campeggio abusivo in tale località si può definire ormai ‘patologico’ per l’elevato numero di mezzi che insiste sulla zona. Il passaggio e la sosta dei camper causano danni al bosco e a suolo in quanto il passaggio e le manovre, che eseguono i mezzi, alterano la delicata superfice sabbiosa e ne provocano il compattamento in prossimità delle radici delle piante” spiegano dalla Forestale.

