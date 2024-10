Problema serio in viale Diaz a Cagliari, dove questa mattina una ruspa impegnata in uno scavo ha tranciato le condotte del gas. L’incidente è avvenuto davanti al palazzo delle Generali e sul posto sono subito intervenuti i Vigili del fuoco.

Per motivi di sicurezza la strada è stata chiusa al traffico, creando non pochi disagi alla già compromessa viabilità cittadina. Per gestire il traffico è intervenuta la Polizia Locale.

