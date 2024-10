Trionfo sardo per lo speciale premio “Donna di Scienza” 2024: l’importante riconoscimento infatti è andato ad Eugenia Tognotti, docente di storia della medicina all’Università di Sassari.

Alla docente è stato riconosciuto il suo impegno per la ricerca e diffusione della cultura scientifica con un focus relativo ai temi della parità di genere.

Tra i passaggi della motivazione del premio a Tognotti si legge: “Particolare è stato il contributo nel periodo del Covid, dove ha messo in campo le sue specifiche conoscenze sulle crisi epidemiche per cercare nel passato le risposte che le società hanno dato alle grandi emergenze, come la Spagnola“.

La docente sassarese, inoltre, fa parte della Società italiana di Scienze umane in medicina della Sapienza di Roma e della European Association for the History of Medicine and Health. In aggiunta, è componente del comitato scientifico della Collana di Storia della Medicina Teodorico Borgognoni.

“Una donna di scienza – si sottolinea ancora nelle motivazioni del premio – che fa della divulgazione del sapere e della conoscenza uno degli obiettivi dell’impegno, perseguito con costanza e che ha contribuito e contribuisce a dare visibilità alla Sardegna a livello nazionale”.

