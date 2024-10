Sta spopolando sul web la cover del cantante e content creator isolano Luca Espa che ha riadattato in lingua sarda, tra le altre, la canzone “Il filo rosso” di Alfa.

Grazie alla sua notorietà sui social, la canzone in sardo è giunta anche alle orecchie di Alfa che ha voluto porgere i suoi complimenti al ragazzo.

“Grazie TikTok per avermi fatto scoprire che Il filo rosso in sardo è una hit”, ha dichiarato Alfa dopo aver ascoltato la sua canzone riadattata in sardo.

