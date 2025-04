Paura a Quartu, auto si ribalta: un ferito rifiuta i soccorsi

Attorno alle ore 9, nel cuore di Quartu Sant’Elena, una singolare dinamica ha caratterizzato un incidente stradale. Per ragioni ancora oggetto di indagine, un’automobile si è capovolta, creando una situazione di potenziale pericolo per chi era alla guida.

Sul luogo dell’accaduto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area e dare il via alle operazioni di accertamento. Stando alle informazioni fornite dalle autorità presenti, malgrado la violenza dell’impatto, il conducente ha scelto di declinare l’assistenza sanitaria e il trasporto presso una struttura ospedaliera per ulteriori controlli medici.

Le motivazioni precise che hanno portato al sinistro rimangono al momento ignote e saranno le verifiche degli agenti a fare luce sulla sequenza degli eventi.

