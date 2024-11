L’allenatore del Milan, Paulo Fonseca, prossimo avversario del Cagliari in Serie A nel match dell’Unipol Domus in programma sabato alle ore 18:00, ha rilasciato alcune dichiarazioni provocatorie al termine della vittoria in Champions League contro il Real Madrid.

“È più difficile giocare in Italia partite con Monza o Cagliari che gare come stasera in Europa. In queste partite possiamo fare il nostro calcio: è più facile giocar bene con squadre che giocano all’attacco e danno spazio”, ha dichiarato il tecnico portoghese.

Certamente le sue parole non volevano essere un confronto di “forza” tra Cagliari e Real Madrid, ma un esempio abbastanza provocatorio e generoso sullo sviluppo di gioco della sua squadra che, a sua detta, si sviluppa meglio contro grandi squadre che giocano a viso aperto piuttosto che contro altre squadre, come potrebbero essere i rossoblù, che tendono a badare più alla fase difensiva.

