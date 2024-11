Un’ottima Dinamo tiene testa e supera l’Anwil al termine di un match combattuto: successo sassarese in Polonia per 86-83 e primo posto nel girone di Fiba Europe Cup confermato.

In Europa dunque si chiude a punteggio pieno, con un prezioso 6 su 6 che mostra quanto i biancoblù possano sempre fare affidamento alla competizione continentale per rialzarsi.

La partita

Serve un successo per assicurarsi il primato nel girone di Fiba Europe Cup e questo forse inizialmente mette un freno alle due squadre: nessuna vuole scoprirsi eccessivamente e nessuna affonda.

Il primo strappo però lo fanno i polacchi con un mini parziale di 5-0 targato Ogenda-Taylor che porta il parziale sull’11-6. La Dinamo non riesce ad esprimersi e al di là di qualche iniziativa di Bibbins fa fatica. Motivo che consente all’Anwil di chiudere avanti il primo quarto 19-15.

L’andamento sembra essere confermato dal secondo quarto, ma c’è un momento che volente o nolente cambia la gara: l’infortunio di Ogenda, fino a quel momento tra i migliori.

Sassari aveva già dato il via alla rimonta, partita da un’azione capolavoro che porta Bendzius a canestro e che si concretizza con i tre liberi conquistati con astuzia da Tambone che porta avanti i sassaresi sul 27-25.

La tripla e i liberi di Veronesi regalano al Banco il massimo vantaggio sul +8 (30-38), poi nel finale di quarto Gruszecki accorcia con due canestri consecutivi ed è con il parziale di 38-34 per la Dinamo che si arriva all’intervallo lungo.

L’apertura del terzo quarto è la sagra delle triple: se Fobbs inaugura alimentando il distacco biancoblù, l’Anwil dimostra di saper tenere il passo, anche troppo bene. A metà quarto Taylor piazza la tripla del sorpasso per i polacchi (47-44), mentre il Banco comincia a fare fatica in attacco. Da lì la gestione e i tiri dalla distanza la fanno da padrone con l’Anwil che è più preciso e chiude avanti sul 60-58.

La Dinamo si scuote e lo fa ancora con Veronesi: si prende il fallo su gioco da 3 punti e manda a segno tutti i liberi a disposizione, firmando il controsorpasso (63-62). La partita però è ben lungi dall’essere finita perché l’Anwil di certo non si arrende.

Fobbs regala l’allungo, i polacchi però resistono e realizzano il 72-71 in loro favore con Turner. Serve la migliore azione di Halilovic della partita per riportare avanti il Banco: buono l’appoggio sotto canestro e poi la conquista del fallo, il cui libero poi non porta al gioco da 3 punti. Poco male, perché poi ci pensa Bendzius a creare un piccolo break di 5-0 che vale il 76-72 per i sardi.

A quel punto bisogna solo saper gestire e la Dinamo lo fa benissimo, complice anche un grande Tambone. Alla fine i sassaresi fanno 6 su 6 in Europa e confermano il primato del proprio girone: la gara si chiude 86-83.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it