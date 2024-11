Partiranno presto i lavori sulle reti idrico-fognarie (e non solo) del quartiere Sant’Elia di Cagliari. Un intervento rimasto al palo per molti anni e che ora permetterà la riqualificazione di servizi, impianti e illuminazione pubblica.

Particolarmente soddisfatti i consiglieri Marta Mereu e Davide Carta del Partito Democratico, che avevano speso l’impegno di compiere i necessari passi avanti per il benessere della popolazione del quartiere.

“Come Partito Democratico siamo molto orgogliosi di questo importante passo in avanti verso la rigenerazione dei quartieri periferici. Un grande lavoro di squadra, in cui il l’assessore Matteo Lecis Cocco Ortu ha lavorato con determinazione e tenacia perché un primo risultato arrivasse in tempi celeri. Lo abbiamo detto in campagna elettorale e lo abbiamo scritto nel nostro programma. Come si dice? Detto-fatto!” commenta la consigliera Mereu.

“Stiamo partendo con il quartiere di S. Elia, da troppo tempo trascurato, soprattutto per le aree dei complessi del Favero, delle Lame, degli Anelli e delle Torri. Un primo importante atto la delibera della Giunta Regionale per il trasferimento da Area al Comune di Cagliari della progettazione esecutiva degli interventi segna un importante passo in avanti nel superamento dell’impasse relativa alla Fase I dell’Accordo di Programma del 2014″ ha aggiunto Carta.

