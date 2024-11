La fortuna approda nuovamente in Sardegna, con la dea bendata che bacia ancora Cagliari. Nell’ultima estrazione di giovedì 14 novembre, è stato centrato un “5” dal valore di 34.210,93 euro.

Un bel colpo di fortuna avvenuto nel capoluogo isolano presso il Tabacchi Enrico Monnis, situato in via Giardini, 183.

L’ultimo “6” da 89,2 milioni di euro è stato centrato il 15 ottobre 2024 a Riva del Garda, in provincia di Trento. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma giovedì 14 novembre, è di 30,9 milioni di euro.

