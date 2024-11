Si accendono le luci a Sanluri, il Natale sta arrivando. Nel hanno fatto la comparsa luminarie che permetteranno alla cittadina del Medio Campidano di avvicinarsi alle festività offrendo ai cittadini e ai visitatori un’atmosfera calda e accogliente.

Le festività sono portate avanti dal Centro Commerciale Naturale assieme al Comune di Sanluri.

“Un sentito ringraziamento al Sindaco Alberto Urpi e all’amministrazione comunale per l’attenzione e il sostegno dimostrati ancora una volta in occasione delle festività natalizie. Questa sinergia ha permesso di realizzare un programma che, a partire dall’accensione delle luminarie in Piazza Porta Nuova, si estenderà per tutto il mese e mezzo fino alla fine dell’anno, portando grandi benefici a tutta la comunità”.

Il Centro Commerciale Naturale di Sanluri, insieme ai suoi partner, ha l’obiettivo di rendere il paese un punto di riferimento per l’intera area della Marmilla e del Medio Campidano.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it