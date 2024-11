Per stare vicino a pazienti e caregiver per migliorare la loro qualità di vita, l’aou di Cagliari cerca Enti del Terzo Settore per attività o servizi sociali da svolgere al San Giovanni di Dio e al Policlinico Duilio Casula.

Clownterapia, pet therapy e attività per la cura e la gestione dei pazienti, per migliorare la qualità di vita. L’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari cerca Enti del Terzo Settore iscritti al Registro Unico Nazionale Terzo Settore che desiderino contribuire ad esprimere un valore sociale attraverso attività o servizi di carattere generale per pazienti e/o caregiver.

Le candidature dovranno essere mandate entro e non oltre le ore 23:59 del 06.12.2024 seguendo le indicazioni presenti nella pubblicazione dell’avviso nella sezione “Amministrazione Trasparente – Avvisi” sul sito www.aoucagliari.it.

L’obiettivo della manifestazione d’interesse è quello di coinvolgere Enti, Associazioni e Organizzazioni che si occupano del sostegno e della tutela dei pazienti e dei caregiver che attraversano percorsi diagnostici, terapeutici e riabilitativi all’Aou di Cagliari.

Le attività saranno svolte al San Giovanni di Dio e al Policlinico Duilio Casula per un totale di 800 ore settimanali e dovranno riguardare: il supporto morale, gruppi di dialogo e ascolto e sostegno per la gestione dell’ansia; clownterapia e terapia del sorriso; pet therapy; somministrazione pasti; attività di parrucchiera, barberia e cura della persona; servizi di accoglienza, trasferimento/trasporto pazienti senza caregiver.

E ancora: attività di informazione e divulgazione; educazione alla salute; formazione alla gestione della quotidianità dei pazienti con patologie specifiche; attività ricreative a tema letterario musicale e cinematografico; laboratori creativi; attività ludiche e terapie complementari non mediche (musicoterapia, arteterapia e medicina narrativa, tecniche di rilassamento manuali, terapia distrattiva e di comunicazione, specialisti nell’uso delle tecniche multisensoriali).

Le Strutture interessate alle attività sono diverse: l’Oncologia medica, la Medicina Generale e d’Urgenza, la Cardiologia-UTIC, il Pronto Soccorso, la Chirurgia d’Urgenza, la Neurologia, Neurologia-Unità SLA e malattie neurodegenerative, la Psichiatria, l’Ortopedia, la Medicina Interna e Malattie del fegato, l’Anestesia e Rianimazione con il Day Service di Cure palliative e Terapia del dolore.

