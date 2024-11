Daniel Fonseca, ex attaccante uruguaiano del Cagliari dal 1990 al 1992, ha rivelato al Corriere dello Sport di aver rischiato la morte a causa di una appendicite trasformatasi in peritonite.

“Una giornata intera di dolori, senza capire da cosa dipendessero. Poi alle 5 del mattino mi comincia a fare male l’appendice, pareva che esplodesse e alle 7 sono andato in ospedale. Dopo poco ero in sala operatoria, appena in tempo. Appendicite e peritonite“, dice l’ex centravanti rossoblù.

“Un’ora e 40 di intervento, in genere dura una ventina di minuti. Sembra una stupidaggine ma ho rischiato di morire. Grazie a Dio ero in Uruguay, con i miei medici, ed è andato tutto bene. Sono felice“.

