Giorno di vigilia per Cagliari-Hellas Verona e come di consueto il mister Davide Nicola è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara.

Una partita fondamentale in ottica salvezza, considerato che entrambe le squadre si trovano già in una fase cruciale della loro stagione. Tuttavia, il tecnico davanti ai media ha provato anche a scaricare le pressioni.

Sulla gara: “Voglio vincere sempre, ma non ragiono in base al mero risultato. Chiaro che vincere ti dà felicità e fiducia, ma vincere è sempre difficile e oltre al risultato ci sono prestazioni e aspetti chiave da analizzare. La classifica parla chiaro, noi dobbiamo essere convinti che ci sono partite che possono darti una spinta preziosa, ma fino alla fine nessuna partita sarà decisiva. Chi conosce le corse salvezza sa che fino a 4-5 partite fino alla fine tutto è in ballo”.

Nessun indisponibile: “I ragazzi sono tutti a disposizione, questo ci fa piacere perché significa che lo staff sanitario e soprattutto i preparatori atletici stanno facendo un grande lavoro”.

Sul Verona: “Sarà una gara tosta, difficilissima, l’Hellas Verona ha vinto due scontri diretti contro Genoa e Venezia, ha messo in difficoltà molte compagini più attrezzate, sanno cosa fare e per noi sarà un’opportunità per migliorare certe dinamiche, cosa già fatta a Genova”.

