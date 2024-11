Il Cagliari supera per 1-0 il Verona e coglie la seconda vittoria tra le mura amiche. A segno Roberto Piccoli, al termine di una grande giocata corale.

Una gara che i rossoblù hanno interpretato molto bene. Il Verona l’ha buttata sulla ruvidezza, e il Cagliari ha risposto colpo su colpo, prendendo campo. E quel prendere campo si è tramutato in un dominio territoriale, con più gamba e una mentalità molto aggressiva.

Nella ripresa hanno preso in mano i compagni soprattutto Augello e Felici sulle ali, mettendo alla berlina le difficoltà degli avversari sugli esterni.

Ed è una grande giocata di Felici (in grande serata) che porta alla quinta marcatura di Piccoli in campionato e ai tre punti fondamentali, colti in uno scontro diretto importante per la classifica.

La Partita.

Primo tempo molto intenso sin dai primi istanti tra le due squadre, che si scontrano in diversi capovolgimenti di campo. Al 33’, Cagliari vicinissimo al vantaggio: colpo di testa di Zappa, Montipò salva sulla linea. Lapadula e Luvumbo sfiorano il gol, ma l’ultima parola è del Verona: Lazovic sparacchia fuori da ottima posizione.

La stessa intensità c’è anche nella ripresa, e Lazovic colpisce la traversa al 57’. Una mischia dentro l’area gialloblù su cross di Augello mette in apprensione Montipò. Il colpo di testa di Piccoli va di poco a lato, ma la punta sorride poco dopo. Uno-due tra Makoumbou e Felici, Piccoli col tap-in segna l’1-0 al 76’. Mina fa muro sul tiro di Suslov, Adopo invece costringe Montipò alla bella parata. All’87’ prima Felici e Viola, e poi Obert vengono fermati da Montipò. Nel finale, il Verona ci prova ma non ha la forza per pareggiare. Finisce 1-0.

