Questa mattina, a partire dalle ore 7:00, il parcheggio di Via Cesare Battisti a Cagliari è stato ufficialmente aperto al pubblico. La struttura accoglie 200 posti auto ed è gestita da Parkar.

“Dopo 4 anni riapre il multipiano di via Cesare Battisti, dando ulteriore respiro alla viabilità cittadina. Insieme a Parkar e al CTM, provvederemo all’apertura, in strutture, di ulteriori parcheggi in città e all’adozione di politiche sulla sosta, insieme alle agevolazioni per l’uso del trasporto pubblico. Per quanto riguarda i nuovi parcheggi, mi riferisco ai 50 posti auto nelle palazzine private di via de Magistris, al parcheggio multipiano di piazza Nazzari, ai parcheggi di proprietà regionale di viale Trieste“, dichiara il sindaco di Cagliari Massimo Zedda.

“In riferimento alle altre questioni riguardanti la viabilità, sono aperte le interlocuzioni con le Ferrovie per lo sviluppo del centro intermodale, con l’Ersu per ulteriori parcheggi all’interno della Casa dello studente di viale La Playa. Stiamo lavorando inoltre per ripristinare la linea 7 del bus, con l’eliminazione delle impalcature che ostruiscono il passaggio in in via Lamarmora, a Castello”.

Durante la settimana inaugurale, dal 2 all’8 dicembre 2024, il parcheggio osserverà i seguenti orari:

•⁠ ⁠Dal 2 al 6 dicembre: 7.00 – 22.00

•⁠ ⁠Sabato 7 dicembre: 7.00 – 24.00

•⁠ ⁠Domenica 8 dicembre: 7.00 – 22.00

