Nuovo brutto incidente stradale nel cagliaritano. Un motociclista di circa 40 anni stava viaggiando lungo via Segré a Quartu quando, per cause ancora da chiarire, è caduto a terra.

Immediato l’intervento dei soccorsi che lo hanno portato d’urgenza al Brotzu in codice rosso.

Fortunatamente, secondo quanto emerso dai primi controlli, l’uomo non sarebbe in pericolo di vita, ma avrebbe riportato un’importante ferita alla gamba.

Intanto si indaga per ricostruire la dinamica dell’incidente. Ad ogni modo, secondo le prime ricostruzioni, non sarebbero stati coinvolti altri veicoli.

