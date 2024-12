Al via la Campagna solidale “Un Piccolo Abbraccio”: Domus de Luna lancia una raccolta benefica per i bambini sardi in condizioni di povertà assoluta

Sono più di 8500 i beneficiari del servizio di distribuzione di beni di prima necessità di Domus de Luna, 2 mila bambini e ragazzi sono registrati per ricevere aiuto. 350 sono i piccolissimi, quelli che non raggiungono i 3 anni di età.

Per questo nel periodo natalizio Domus de Luna vuole offrire un sostegno ancor più caloroso alle famiglie sarde con bambini al di sotto dei 3 anni che in Sardegna sono in condizioni di povertà, promuovendo la campagna nazionale “Un Piccolo Abbraccio”.

Si tratta di una campagna che permette la distribuzione di alimenti e beni primari per bambini che vivono in una condizione di estrema povertà. Tutte le donazioni sono destinate all’acquisto di latte, pannolini,omogeneizzati e prodotti per l’infanzia.

Tutti possono contribuire con una donazione sul sito www.domusdeluna.it o con un bonifico.

In questi giorni alcune emittenti nazionali stanno trasmettendo gratuitamente lo spot della campagna: chiediamo a tutti gli operatori dell’informazione in Sardegna – editori, giornalisti, ecc. – di fare altrettanto sulle loro testate giornalistiche e/o sui loro siti web.

Il breve spot è disponibile a richiesta in vari formati e durate per la trasmissione e la pubblicazione.

Fondazione Domus de Luna

Domus de Luna nasce nel 2005 per creare strumenti nuovi a sostegno dell’infanzia e dell’adolescenza a rischio. È riconosciuta per i suoi scopi meritori dal Ministero degli Interni. Gli interventi di Domus de Luna sono volti sia a contrastare le manifestazioni di disagio riconosciute dai Servizi Sociali, dal Tribunale per i Minorenni e dalle altre istituzioni deputate, sia a prevenirne lo sviluppo, attraverso campagne disensibilizzazione e interventi di prevenzione. A questo scopo Domus de Luna promuove e sostiene le attivitàdi altre organizzazioni non lucrative che hanno scopi e obiettivi volti alla cura, al recupero e alla promozione della persona.

Per maggiori informazioni www.domusdeluna.it