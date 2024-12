Il Bastione di Saint Remy a Cagliari sarà illuminato di verde e celeste nella serata di venerdì 13 dicembre 2024. L’iniziativa è volta a sostenere la campagna di sensibilizzazione sulla Neuropatia delle Piccole Fibre, promossa dall’Ainpf (Associazione Italiana Neuropatia delle Piccole Fibre). Denominata “Illumina la Speranza, Colora il Silenzio”, la campagna vuole aumentare la consapevolezza su questa patologia ancora poco conosciuta e spesso sotto-diagnosticata.

La Neuropatia delle Piccole Fibre è una condizione che colpisce le fibre nervose C non mielinizzate, le fibre A-Delta sottilmente mielinizzate e gli assoni autonomici. Nonostante non sia rara, la diagnosi è complicata dalla difficoltà di rilevare queste fibre con i metodi diagnostici tradizionali, come l’elettromiografia. Una diagnosi accurata richiede esami specifici, tra cui la biopsia della cute neurologica, ma i centri in grado di effettuarli sono pochi e sovraccarichi.

Secondo l’Ainpf, meno del 10% dei pazienti affetti da questa patologia riceve una diagnosi corretta. Inoltre, si stima che circa il 50% delle persone a cui è stata diagnosticata la fibromialgia soffra in realtà di neuropatia delle piccole fibre. Ad oggi, l’associazione conta circa 6mila iscritti, ma il numero di casi reali potrebbe essere significativamente più alto.

L’illuminazione del Bastione coincide con la Giornata di Santa Lucia, tradizionalmente legata alla luce e alla rinascita, e rappresenta un simbolo di speranza per tutti i pazienti. L’iniziativa, giunta alla sua terza edizione, ribadisce l’importanza di informare e sensibilizzare la comunità su questa condizione.

