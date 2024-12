Brutto incidente questa mattina sulla strada ss195 all’altezza di Giorgino, alle porte di Cagliari. Una 46enne, ora in condizioni critiche, è uscita di strada al chilometro 3 in direzione del capoluogo, poco dopo Sa Illetta.

La donna ha perso il controllo della sua auto per cause ancora da chiarire, finendo fuori strada e percorrendo diversi metri sul terreno adiacente alla carreggiata. Durante l’impatto, la vettura ha abbattuto un tabellone pubblicitario situato nei pressi del punto dell’incidente. L’auto è rimasta gravemente danneggiata.

Un’ambulanza del 118 è intervenuta rapidamente per soccorrere la vittima, che è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Dalle prime verifiche, non risultano coinvolti altri veicoli nell’incidente.

