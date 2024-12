Il campo largo attende di incontrarsi per fare nuovamente il punto, dopo i mesi trascorsi con il focus della legge sulle aree idonee: lo farà con un vertice nei prossimi giorni.

La linea ufficiale è: priorità alla sanità, con l’immediata riattivazione dei lavori nella commissione del Consiglio regionale competente, presieduta dalla dem Carla Fundoni. Che ha mandato di fare sintesi e tirare fuori una norma che riorganizzi il sistema, ma senza fare “una controriforma”.

“Le criticità del sistema sanitario regionale sono una priorità nell’agenda di lavoro della maggioranza di governo fin dall’inizio del mandato. In questi mesi la Commissione Sanità ha intrapreso uno straordinario lavoro di ascolto e confronto, coinvolgendo tutti. Questo percorso è finalizzato alla formulazione di una proposta condivisa. La proposta sarà redatta dalla commissione competente e condivisa con tutta la maggioranza, con l’intento di creare la soluzione migliore per affrontare un tema di cui tutti sentiamo la piena responsabilità”, si legge in una nota del gruppo consiliare presieduto da Roberto Deriu.

