Il tecnico del Cagliari, Davide Nicola, si prepara a una sfida sulla carta proibitiva. Domani all’Unipol Domus arriva l’Atalanta capolista, reduce da una sconfitta onorevole in Champions League contro il Real Madrid, ma anche da una vittoria importantissima in campionato contro il Milan. L’allenatore rossoblù ha presentato la partita in conferenza stampa.

L’avversario. “È una squadra contro la quale vogliamo giocare. Conosciamo il grande lavoro del club in questi anni, i risultati li stanno premiando. Hanno grande qualità e mentalità, sono forti. Noi siamo elettrizzati per questa sfida. Loro pressano molto, quindi bisogna essere bravi a creare rotazioni, nella costruzione del gioco e a fare giocate veloci. Starà a noi sfruttare degli eventuali spazi concessi da loro, senza aprirsi molto perché sanno colpire”.

I suoi. “La prestazione di Firenze è stata ottima, poi è ovvio che si vorrebbe fare anche risultato. La Fiorentina è una squadra molto qualitativa, ma il Cagliari ha dimostrato di giocarsela ad armi pari. Dobbiamo cercare di fare il nostro gioco, continuare su questo percorso cercando di migliorare i giocatori sotto gli aspetti su cui si può migliorare, senza perdere mai la fame e l’ambizione di fare risultato”.

Mercato. “Difficile parlarne adesso. A tempo debito faremo le nostre valutazioni. Io credo ciecamente in ogni mio giocatore e credo che più io riesca a dare fiducia a loro, più saranno in grado di raggiungere ciò che vogliono”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it