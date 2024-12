I Vigili del fuoco del locale distaccamento di La Maddalena, sono intervenuti questa mattina intorno alle 03:00 per incendio in un appartamento in via Livenza. Il pronto intervento dei vigili del fuoco non ha permesso all’incendio di propagarsi ad altri ambienti.

Si è provveduto a portare in salvo un’anziana donna di circa 78 anni per poi affidarla al personale del 118, per essere trasportata all’ospedale Paolo Merlo di La Maddalena.

La squadra dopo aver spento l’incendio ha provveduto alla bonifica e alla messa in sicurezza dell’appartamento, le cause sono in fase di accertamento.

