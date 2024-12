Per Massimo Zedda, su Cagliari c’è un grande lavoro da fare. In particolare dopo la pubblicazione del rapporto sulla qualità della vita del Sole 24 Ore, che posiziona il capoluogo sardo a metà classifica.

“A livello generale, ci ritroviamo a metà classifica (44/o posto), per cui dobbiamo ancora lavorare tanto e su più fronti, a partire dai macrotemi concernenti ricchezza e consumi, demografia e salute, ambiente e servizi” ha dichiarato il primo cittadino all’Ansa, commentando la classifica pubblicata oggi dal quotidiano economico.

“Tra le note positive, ci fa piacere che la Città metropolitana compaia all’8/o posto per quanto riguarda le nuove aziende e il turismo, con un ottimo 3/o posto per la costituzione di imprese sociali. Siamo ai primi posti anche per l’offerta culturale e il tempo libero, ma, soprattutto, fa piacere che Cagliari possa vantare il record, nella Penisola, di amministratrici comunali: puntiamo ad aumentare la percentuale del 41,6%”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it