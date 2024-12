Dal 17 al 24 dicembre sarà attivo, grazie al contributo del Comune di Cagliari, il servizio speciale Navette Natale del Ctm. È pensato per agevolare gli spostamenti dei cittadini durante lo shopping natalizio e promuovere l’utilizzo dei mezzi pubblici.

Il percorso. Le navette partiranno da piazza Yenne (fermata situata al Largo Carlo Felice, angolo Corso Vittorio Emanuele, di fronte al Cagliari Calcio). Il tragitto prevede tappe nel Largo Carlo Felice, nella carreggiata centrale di via Roma, via XX Settembre, via Sonnino, via Paoli, fino a via Dante e via Cocco Ortu (fermata al Mercato Civico). Il percorso di ritorno passerà in via Bacaredda, via Tiziano, via Dante, via Petrarca, via San Benedetto, via Alghero, via Sonnino, via XX Settembre, via Roma e Largo Carlo Felice.

Le due navette saranno facilmente riconoscibili grazie alla decorazione natalizia. A bordo sarà presente una hostess per le informazioni che distribuirà piccoli gadget ai bambini, rendendo il viaggio ancora più piacevole. Inoltre, i passeggeri potranno utilizzare l’app CTM per conoscere i tempi di arrivo in fermata in tempo reale.

Orari del servizio

– Mattina: partenze ogni 20 minuti dalle ore 9.00 alle ore 15.00 (ultima corsa da piazza Yenne alle ore 15.00).

Pomeriggio e sera: partenze ogni 20 minuti dalle ore 16.30 alle ore 20.30 (ultima corsa da piazza Yenne alle ore 20.30).

“Con il servizio Navette Natale, CTM e il Comune di Cagliari intendono promuovere un approccio sostenibile alla mobilità cittadina, invitando tutti a privilegiare l’utilizzo del trasporto pubblico o dei parcheggi di interscambio durante il periodo natalizio. Questa iniziativa mira a migliorare la fruibilità del centro città, riducendo l’impatto ambientale e il traffico veicolare, offrendo al contempo un’esperienza più serena e ordinata per tutti. Scegliere i mezzi pubblici rappresenta un gesto responsabile e orientato al benessere collettivo” commenta Presidente di CTM, Carlo Andrea Arba.

