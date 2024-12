Con il 44esimo posto Cagliari si conferma la città con la migliore qualità di vita nell’isola, ma rispetto allo scorso anno ha perso almeno 21 posizioni. Male invece il Sud Sardegna che resta in fondo con il suo 93esimo posto.

Questo in pillole quanto emerge dal report condotto dal Sole 24 ore per il 2024. Dietro il capoluogo sardo si posizionano in successione Oristano (75esima), Sassari (78esima) e Nuoro (87esima).

Tra le province isolane chi invece ha fatto peggio è appunto il Sud Sardegna con la 93esima posizione in graduatoria su 107. A far riflettere però sono principalmente due dati: il 104esimo posto nella categoria “cultura e tempo libero” e il 106esimo per “demografia e società“.

D’altra parte, Cagliari spicca soprattutto per la categoria “affari e lavoro“, che la vede posizionarsi all’ottavo posto, e per “cultura e tempo libero” in cui resta ugualmente nella top 10 con la decima posizione.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it