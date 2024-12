Un veterinario della Asl 5 di Oristano è stato aggredito da un allevatore. Il fatto è avvenuto qualche giorno fa a Bauladu ed è stato rilanciato dal sindacata italiano dei veterinari medicina pubblica (Sivemp)

Lo zooiatra aveva prima ricevuto delle minacce per telefono, poi una volta giunto sul posto per visitare gli animali si è ritrovato contro un allevatore. Quest’ultimo si è avventato su di lui, portandogli via il cellulare con cui stava chiamando il 112 e danneggiando l’attrezzatura.

Il veterinario, che si era fatto accompagnare da due tecnici, è poi riuscito a riprendersi il telefono e scappare via.

La Asl 5 di Oristano allora ha voluto mandare un messaggio di solidarietà al professionista per quanto successo: “Un fatto grave anche perché il nostro dipendente stava solo svolgendo il suo lavoro. Condanniamo questo atto e siamo vicini al veterinario”.

