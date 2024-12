È corsa al passaporto a Cagliari, dopo che è stato resa possibile l’opportunità di avviare le pratiche anche negli uffici postali. Un modo che ha permesso di tagliare i tempi d’attesa precedenti, stimati fino ai due anni.

Hanno superato quota 530 le richieste di passaporto già effettuate nei 17 uffici postali di Cagliari abilitati, a partire dal 6 agosto, data di attivazione del servizio.

Il successo dell’iniziativa risiede nella possibilità che viene offerta ai cittadini residenti o domiciliati nei comuni interessati di aprire la pratica di richiesta o rinnovo del passaporto presentando la documentazione direttamente in ufficio postale. Senza doversi recare in questura. E con l’opzione di ricevere il passaporto a domicilio.

“La novità è stata accolta davvero positivamente dai nostri clienti che hanno principalmente apprezzato il fatto di potersi rivolgere in un contesto che frequentano abitualmente per i servizi tradizionali di Poste e soprattutto di poter prenotare l’appuntamento in ufficio per la richiesta direttamente dal sito poste.it e dalla App “Poste Italiane” spiega Giulia Villani, direttrice dell’ufficio postale di via Biasi.

