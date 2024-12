All’alba odierna, a Orgosolo, Nuoro, Dorgali, Galtellì, Irgoli e Onifai, i Carabinieri della Compagnia di Siniscola, collaborati in fase esecutiva dai colleghi del 10° Nucleo Elicotteri di Olbia e da quelli dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna, hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali, emessa dal GIP del Tribunale di Nuoro.

Su conforme richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 9 persone, ritenute responsabili a vario titolo di spaccio di sostanze stupefacenti, incendio boschivo doloso nell’agro galtellinese, detenzione e porto abusivi di armi, oltre a furti, aggravati dalla violenza sulle cose, di autovetture e bestiame ai danni di allevatori, furti di materiale edile ai danni di villaggi turistici e di vari arredi di proprietà del Comune di Dorgali.

Il provvedimento scaturisce dalle risultanze di un’articolata indagine condotta dal NOR della Compagnia Carabinieri di Siniscola da ottobre 2023 ad oggi, all’esito della quale sono stati raccolti gravi elementi indiziari in ordine alla commissione dei suddetti reati, perpetrati in Baronia nel periodo menzionato. L’ordinanza ha disposto il carcere per un 33enne di Dorgali, ai domiciliari un 34enne di Galtellì. Obbligo di dimora per un 28enne e un 31enne dorgalese, mentre si dovranno presentare ogni giorno alla firma in caserma un 28enne di Onifai, un 47enne di Galtellì, un 45enne di Nuoro, e un 37enne di Irgoli.