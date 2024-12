Il Cagliari perde 2-1 a Venezia una gara che non si poteva proprio perdere. I rossoblù pagano gravi errori collettivi, nonostante una gara positiva sul piano del possesso palla. Male tutti i reparti: preoccupa la situazione portiere, mentre in attacco si fa enorme fatica. Solo l’eterno Pavoletti mostra la concretezza che serve. Le nostre pagelle:

Sherri 4,5: Prende un rischio enorme alla mezz’ora del primo tempo. Poi una serie di errori abbastanza clamorosi ma fortunatamente senza danni. Sembra avere i guanti insaponati e non ne tiene una, poi sul secondo gol del Venezia troppo timido a coprire lo specchio. I gol non sono mai sua diretta colpa, ma l’insicurezza che trasmette al reparto si sente. Per il mercato di gennaio il portiere è una priorità assoluta.

Mina 4,5: Sfiora il gol nel primo tempo, ma trova un’improbabile parata di testa di Stankovic. Poi però si fa sorprendere da Oristanio in occasione dell’1-0. Male anche sul gol del raddoppio di Sverko. (71′ Wieteska 6: Entra e fa il suo compito senza troppi problemi)

Luperto 4,5: Partecipa al pasticcio difensivo lasciando girare Oristanio nell’azione dell’1-0. Leggero sul gol del 2-0.

Zappa 5: Si lascia bruciare insieme a Mina da Oristanio in occasione dell’1-0. Poi anche lui è vittima della confusione collettiva. Spara in curva l’ultima occasione della gara.

Augello 5: Buoni spunti sulla sinistra in fase offensiva, ma che errore sul gol di Zampano.

Makoumbou 5: Gioca da vertice in mediana, ma si limita a giocate banali. Poco severo in fase di non possesso.

Adopo 5: Qualche leggerezza di troppo nei passaggi. Poi più passa il tempo più sparisce.

Deiola 5: Prova senza consistenza e non mancano gli errori tecnici. (52′ Lapadula 6: Entra molto bene e forse può recriminare un fallo subito in area non ravvisato da arbitro e Var. Stankovic poi fa una gran parata su di lui. Spreca una buona occasione nel finale, ma almeno ci prova)

Zortea 5,5: Molto pericoloso negli inserimenti e chiamato spesso in causa dai compagni, ma poco preciso nei cross. (66′ Felici 5,5: Prova qualche spunto ma senza fortuna)

Gaetano 5: Finalmente lo si vede di più nel vivo del gioco, ma è totalmente inconcludente. (66′ Marin 5,5: Ingresso troppo molle)

Piccoli 5: Troppo isolato in attacco. In area non si vede quasi mai e pensa troppo alla manovra, meno ai gol, che infatti non arrivano. (71′ Pavoletti 7: In due minuti fa quello che non ha fatto Piccoli in 70, ovvero mettersi in area a raccogliere i cross. Concreto e senza fronzoli, mister Nicola e il giovane collega prendano appunti)

Nicola 4: Domina il primo tempo sul piano del possesso palla, ma la squadra fatica a trovare la porta e chiude sotto a causa di un’allucinazione collettiva della difesa. Il secondo tempo è un disastro, legge malissimo la partita e i cambi non migliorano la situazione, se non quando sotto di 2 gol i ragazzi si svegliano. Pavoletti gli fa però capire che serve un attaccante d’area di rigore, non un centravanti “troppo” di manovra. Meno fronzoli e più concretezza. La classifica ora è davvero brutta.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it