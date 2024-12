Il Consiglio comunale di Cagliari ha approvato ieri il bilancio di previsione 2025-2027. Non accadeva da vent’anni che l’amministrazione fosse in grado di approvarlo in tempo.

Roberto Mura, consigliere di Alleanza Sardegna, smorza gli entusiasmi e sui social boccia l’approvazione.

“Abbiamo votato contro il bilancio di previsione perché manca di una visione strategica per la città e certifica l’aumento della Tari per i prossimi anni”.

La nota positiva però c’è e se l’intesta completamente: si tratta dell’aumento del contributo del Comune per gli asili in convenzione.

“È un emendamento che abbiamo voluto fortemente e che va nella direzione di un maggior sostegno alle famiglie”.

