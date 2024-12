“La notizia che tanto attendevamo da Roma e per la quale tanto abbiamo lavorato nell’interesse dei lavoratori e del territorio, in sinergia con il Governo e le forze parlamentari è arrivata”.

Lo affermano in una nota congiunta il segretario generale della Uiltrasporti Sardegna Valerio Mereu e il Segretario Regionale Porti e Marittimi Uiltrasporti Sardegna Giovanni Maria Cuccu, esprimendo soddisfazione per la proroga di 24 mesi per le Agenzie del lavoro Portuale di Cagliari e Taranto sancita dal Decreto PA varato ieri in Consiglio dei Ministri.

A Cagliari grazie a questa proroga ci saranno le condizioni e le risorse, gli strumenti ed il tempo necessari al reinserimento nel mondo del lavoro di queste lavoratrici e questi lavoratori, propedeutica ed indispensabile alla loro concreta ricollocazione.

