C’è soddisfazione da parte dei sindacati per l’impegno preso dalla ministra Calderone sul rinnovo dell’agenzia di somministrazione del lavoro portuale Kalport. La segretaria della Camera del Lavoro Cgil, Simona Fanzecco, insieme al segretario Filt Cagliari, Marco Manca, commentano positivamente l’iniziativa dell’esponente del Governo.

“Una importante boccata di ossigeno per i lavoratori e le lavoratrici del porto canale di Cagliari, in attesa che, però, si arrivi a un rilancio reale di un’infrastruttura con grandi margini di crescita” si legge in una nota del sindacato.

“Abbiamo davanti altri due anni nei quali poter costruire finalmente le condizioni per valorizzare le attività nel porto, attrarre nuovi investimenti e dare loro continuità. L’obiettivo deve essere quello di garantire al porto canale di Cagliari la centralità che merita nel contesto nazionale e internazionale, un traguardo indispensabile che avrà ricadute positive in tutto il territorio”.

