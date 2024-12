Si chiude il 2024 per Cagliari e Inter con una sfida all’Unipol Domus, dove i rossoblù allenati da Nicola cercano l’impresa per uscire dalla zona retrocessione. La missione, però, appare in salita.

L’ultima vittoria sarda risale alla stagione 2018/2019, quando il Cagliari vinse 2-1 nel marzo 2019. Prima di allora, l’ultimo successo risaliva all’aprile 2013, con un netto 2-0.

I nerazzurri sono attualmente a quota 37 punti, con una gara da recuperare contro la Fiorentina, e distano 3 punti dalla vetta. Il Cagliari, invece, è terzultimo con 14 punti e in cerca disperata di un risultato positivo per risalire la classifica.

Probabili formazioni.

Cagliari (3-5-1-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto; Augello, Makoumbou, Adopo, Deiola, Zortea; Gaetano; Piccoli. All. Nicola

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi

Dove vederla.

La sfida, che si terrà oggi alle 18:00, sarà visibile su Dazn. Gli abbonati a Zona Dazn sul satellite potranno seguire la partita sul canale 214 di Sky, denominato Dazn 1.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it