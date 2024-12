Grande festa a Narbolia per la vigilia di Natale. La signora Reparata Meloni, nata nel 1924, ha compiuto 100 anni. Le celebrazioni si sono svolte nella casa della festeggiata con una messa officiata da don Antonello Angioni, parroco del paese, e con la partecipazione di don Isidoro Meloni, parroco emerito di Narbolia. Presenti anche numerosi parenti, amici e il sindaco Gian Giuseppe Vargiu, che ha omaggiato la centenaria con una targa augurale a nome della comunità.

Reparata Meloni, nubile, vive con le sorelle Maria e Francesca, entrambe ultranovantenni. Gli altri membri della famiglia, i fratelli Ferdinando e Antonio e la sorella Sisinnia, sono scomparsi in età avanzata. La signora Reparata è stata una figura di riferimento per il paese: tra le prime imprenditrici di Narbolia, ha lavorato nel settore della maglieria, confezionando maglioni per gran parte della comunità locale.

Un’occasione per celebrare una donna che ha lasciato il segno nella storia del paese, circondata dall’affetto e dalla riconoscenza della sua comunità.

