Momenti di paura al Soho discoclub di Cagliari, in via Newton, quando qualche giorno fa si è accesa una discussione fra un 17enne, un 20enne e un 23enne degenerata in rissa con coltellate.

Il minorenne, rimasto ferito, è stato trasportato al pronto soccorso del Brotzu, mentre il 20enne al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Trinità. Dopo l’increscioso episodio il questore di Cagliari ha disposto la chiusura per 15 giorni del locale notturno che dunque non aprirà al pubblico in questo periodo di festività.

“Una decisione che noi riteniamo ingiusta e difficile da accettare. Siamo stati chiusi per fatti accaduti a serata conclusa nei parcheggi pubblici fruibili da tutti, dove le competenze in materia di sicurezza pubblica sono delle forze dell’ordine“, dichiara il titolare Federico Cordeddu.

“Abbiamo chiesto più volte un presidio che mettesse in sicurezza una zona che ormai è frequentata non solo dagli avventori dei locali. Si sono verificati almeno quattro o cinque episodi simili o ben più gravi fuori da altri locali dove mai nessuno ha visto conseguenze a carico dei gestori. Non capiamo questo trattamento impari”

