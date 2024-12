Il Cagliari perde 3-0 contro l’Inter una partita a due facce. Primo tempo positivo da parte dei rossoblù, che perà nella ripresa devono fare a meno di Mina, migliore in campo fino all’intervallo. I secondi 45 minuti sono di pura sofferenza. Ecco le nostre pagelle:

Scuffet 6: Due belle parate su Thuram e Dumfries, poi un’altra bella risposta su Barella nel primo tempo. Sui gol dell’Inter si lascia un po’ sorprendere dal colpo di testa a campanile di Bastoni.

Mina 7: Stoico a restare in camp nonostante l’infortunio. Non risparmia il suo solito trattamento speciale a Lautaro Martinez e Thuram. Prestazione che prende valore dopo il crollo dei compagni nel secondo tempo. (46′ Wieteska 4: Lo scarto tra lui e Mina si sente, poi il fallo di mano che regala il terzo gol ai nerazzurri è la cifra della sua inadeguatezza al massimo campionato italiano)

Luperto 6: Prova solidissima nel primo tempo. Nella ripresa anche lui risente dell’assenza del compagno di reparto Mina.

Obert 6: Trova il modo di concedersi anche qualche avanzata pericolosa a sinistra. Salva una gran palla al 40′. (58′ Marin 6: Bella l’imbucata al 64′ per Piccoli, poi poco altro)

Zappa 5,5: Gara di grande sacrificio. Bastoni però segna nella zona da lui presidiata. Nella sua gara anche una chiusura importante, ma il gol che da il via alla vittoria interista ha un peso.

Adopo 6: Macina campo e nel primo tempo tiene botta con la super mediana interista. Resta uno dei pochi a tenere i giri alti anche nella disgraziata ripresa.

Makoumbou 5,5: Bravo in fase di non possesso, aiuta tanto la difesa, almeno nel primo tempo. Poi, come tutti, la sua prestazione va sempre più ad annebbiarsi. (71′ Viola 5,5: Ingresso impalpabile)

Zortea 5,5: Occhi sempre sul cliente scomodo Dimarco, bravo ad aiutare Zappa sulla destra. Il discorso vale come per tutti: il secondo tempo è insufficiente.

Augello 5,5: Dumfries crea qualche pericolo di troppo e lui fatica a seguirlo. Meglio in fase offensiva dove crea qualche grattacapo. Nella ripresa però non vede più il pallone.

Gaetano 5: Impreciso e confusionario. Nel primo tempo si muove bene in alcune circostanze, ma manca sempre nell’ultimo passaggio. (54′ Pavoletti 5,5: Vero che non è il suo mestiere, ma il ritorno al gol di Lautaro è dovuto anche alla sua marcatura blanda)

Piccoli 5,5: Qualche pallone dalle sue parti arriva, ma lui non si fa trovare pronto. (83′ Felici sv)

Nicola 5,5: Atteggiamento impeccabile e primo tempo ordinato, dove la squadra riesce anche a creare pericoli. Nel secondo tempo, complice l’uscita di Mina, la squadra crolla. Lui non riesce a tenere i ragazzi sul pezzo e alla lunga la maggiore qualità nerazzurra affonda i rossoblù. Il voto è una media tra il primo tempo ottimo e il secondo disastroso.

