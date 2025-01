Melissa Satta è felice e ha iniziato nel migliore dei modi il 2025 al fianco dell’attuale compagno, Carlo Gussalli Beretta. Un rapporto d’amore che ha raccontato sul Corriere della Sera, riepilogando anche le relazioni precedenti.

Sul rapporto con Beretta. “Sono strafelice, ho un compagno fantastico e con mio figlio facciamo tutto insieme: lo sport, i viaggi, weekend. Ho tanti progetti, non potrei chiedere di più”

Le accuse durante la relazione con Berrettini. “Mi dipingono come una mangiauomini, io che sono tutt’altro. Ma quando dicono che sono sex addicted e che Matteo perdeva le partite per colpa mia, allora no, non ci sto. All’inizio ci ridevo su, poi le insinuazioni sono diventate pesanti, offensive. Sono un personaggio pubblico, è vero, ma ho un figlio che naviga su Internet e va a scuola. Non sono disposta a tollerare gli insulti”.

I continui viaggi per Boateng. “Io per lui mi sono trasferita mille volte. A Dusseldorf, a Milano, a Barcellona, a Francoforte, poi di nuovo in Italia, a Istanbul. Mio figlio è nato quando avevo 27 anni ed ero in Germania, lontano da tutto, dalle amiche, dalla famiglia. Ho lottato per continuare ad avere una carriera. Volevo costruire qualcosa di mio, anche se lui mi diceva di non preoccuparmi, perché avrebbe pensato a tutto lui con i suoi guadagni”.

