Il Capodanno cagliaritano del 2025 è ormai andato abbondantemente in archivio, ma Stewart Copeland ha voluto ringraziare, ad una settimana di distanza, tutto il pubblico che era presente in piazza Yenne.

L’artista, infatti, ha condiviso un post sui social per ricordare la serata “folle” vissuta. Un ricordo più che piacevole per il batterista.

“Uno splendido soundcheck pomeridiano per Capodanno a Cagliari! Grazie mille ai sardi per la serata folle!” il messaggio lanciato da Copeland per i cagliaritani.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stewart Copeland (@stewart_copeland)

