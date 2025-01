Giornata di festa per la velista cagliaritana Marta Maggetti che ha compiuto 29 anni. Reduce dalla straordinaria vittoria della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, la giovane è stata molto celebrata sui social.

Dall’Italia Team ai centri sportivi cagliaritani, dalla Federazione Italiana Vela fino alla classe Internazionale dell’iQFOiL: nessuno ha voluto mancare di fare gli auguri alla Maggetti sui social.

L’atleta delle Fiamme Gialle è stata premiata per due volte col collare d’oro al merito sportivo: la prima volta per il successo ai Mondiali di Brest nel 2022 e la seconda proprio per la medaglia d’oro a Parigi. Si tratta del massimo riconoscimento tra le onorificenze del Coni.

