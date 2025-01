Intervento della squadra del distaccamento Vigili del fuoco di Iglesias in località Matoppa Nebida, per un cane caduto in una cavità ipogea.

La squadra ha raggiunto il posto dell’intervento intorno alle 10:00 e con tecniche Speleo Alpino si è calata fino a venticinque metri di profondità all’interno della cavità naturale dove era rimasto intrappolato il Beagle.

L’animale, una volta raggiunto, è stato imbragato e riportato in superficie per poi essere riconsegnato alle coccole del proprietario in ottimo stato di salute.

