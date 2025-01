Forse oggi definirlo difensore non è più corretto, ma da quando è arrivato a Cagliari a oggi il lavoro di Nicola lo ha trasformato. Nadir Zortea si è preso la scena e oggi è uno degli esterni più prolifici del campionato.

Arrivato come terzino per una difesa a 4, o come quinto di centrocampo, l’ex Atalanta è stato plasmato da mister Nicola come ala in un 4-2-3-1. Un percorso lungo e non facile, ma segnato da una crescita costante che lo hanno reso oggi uno dei giocatori più attenzionati dagli osservatori.

La Lega Serie A, partendo proprio dal suo iniziale ruolo difensivo, segnala che con i 4 gol segnati fin qui è al top nei primi 5 campionati europei. Nessuno, infatti, ha segnato quanto lui tra i difensori di Serie A, Premier, Liga, Ligue 1 e Bundesliga.

Zortea è senza dubbio l’uomo del momento in casa Cagliari. La sua evoluzione nel ruolo di ala cambia anche le prospettive di mercato del club, che ora è alla ricerca di una punta in grado di alternarsi o affiancarsi a Piccoli, sfruttando possibilmente le iniziative di una batteria di esterni sempre più convincente.

