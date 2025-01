Si avvicina un nuovo importante scontro diretto per il Cagliari, che domenica affronterà il Lecce. Per questo motivo, il doppio ex della gara Jeda ha voluto esprimere il suo parere su come potrebbe svolgersi l’incontro.

L’attaccante è stato intervistato ai microfoni di News.superscommesse.it e ha fatto prima di tutto il punto della situazione in casa rossoblù dopo il pareggio con il Milan: “Penso che Davide Nicola abbia capito la strada da seguire: sta rivitalizzando diversi giocatori e cerca sempre di coinvolgere e invogliare tutti a dare il 100%”.

“Nell’ultimo periodo – prosegue Jeda – ho visto una squadra molto viva e combattiva, convinta di poter raggiungere gli obiettivi prefissati. Il Cagliari ha buona qualità, è una squadra attrezzata per affrontare al meglio la lotta salvezza e potrebbe anche ulteriormente rafforzarsi in questo mese di calciomercato”.

Infine, appunto un pensiero anche su Cagliari-Lecce: “Sono due squadre che ammiro, due piazze alle quali sono molto legato. Giocano in maniera molto simile, soprattutto nel modo di occupare il campo e ripartire”.

“In questo momento forse il Lecce è più in forma, potendo contare su un Krstovic in formato ‘bomber’. Il Cagliari però ha il vantaggio di giocare in casa, con l’apporto del pubblico diventa una squadra arcigna e che concede poco. Sarà certamente una partita combattuta – conclude l’ex giocatore – dal risultato incerto, tra due squadre che vivono un buon momento”.

