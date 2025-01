I Carabinieri della Stazione di Cagliari Sant’Avendrace hanno tratto in arresto un uomo del posto, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Cagliari nella giornata odierna.

Il provvedimento, adottato per aggravamento delle misure cautelari a seguito di violazioni delle prescrizioni imposte, riguarda un sessantottenne, disoccupato e già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, residente nel quartiere cagliaritano, è stato rintracciato presso la propria abitazione. Dopo le formalità di rito, è stato trasferito alla casa di reclusione di Uta, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

