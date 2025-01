Violenza e minacce per ottenere dei soldi. Il Tribunale di Cagliari ha convalidato il fermo e disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per un 42enne di Sanluri, accusato di estorsione aggravata ai danni di un pensionato invalido civile di 62 anni.

Secondo le indagini dei Carabinieri, l’uomo avrebbe inizialmente chiesto piccoli prestiti alla vittima, per poi avanzare richieste sempre più ingenti, accompagnate da minacce di violenza fisica. Il pensionato, in stato di forte pressione psicologica, avrebbe consegnato circa 60mila euro in contanti e gioielli per un valore stimato di 40mila euro.

L’indagato, noto alle forze dell’ordine, stava pianificando la fuga in Svizzera, rendendo necessario un intervento urgente per evitarne la fuga e la reiterazione del reato. Dopo l’esecuzione del fermo da parte dei Carabinieri, il Gip ha disposto la misura cautelare dei domiciliari con braccialetto elettronico. Le indagini proseguono per verificare eventuali altri episodi simili.

